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В суданском городе Эль-Генейна (провинция Западный Дафур) в межэтнических столкновениях пострадали больше 150 человек. Погибли более 80.

Столкновения, начавшиеся накануне, унесли жизни 83 человек. 160 человек были ранены. Испуганные женщины и дети попрятались по больницам. Конфликт в городе начался из-за гибели местного жителя. Он был убит в результате конфликта на бытовой почве. После начались столкновения с применением холодного и огнестрельного оружия, цитирует Аль-Арабия Вести RU.

Власти провели экстренное совещание. Для расследования была вызвана специальная прокурорская комиссия.