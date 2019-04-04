В столице пройдёт 17-й Московский Фестиваль Татуировки
Фото: tattoo-festival.ru

Фото: tattoo-festival.ru

Старейший российский тату-фест ждёт гостей с 12 по 14 апреля

С 12 по 14 апреля, в Amber Plaza Hall состоится Moscow tattoo Fest - старейший российский тату-фестиваль, ежегодно проводимый с 2002 года. Мероприятие с историей и репутацией, и со своей особой атмосферой, объединяющее каждый год татуировщиков, татуированных и тех, кому близок дух тату-культуры. Здесь встречаются имена с мировым именем и те, кто только взял в руки тату-машинку, кто закрасил пол-тела и кто только выбираем мастера для первой тату, самые яркие и экстравагантные неформалы и кто под строгой рубашкой прячет дракона, художники и музыканты, тусовщики и просто интересные люди – разные и яркие, объединенные идеей самовыражения через рисунок на теле.

Гости смогут больше узнать о татуировке в рамках Конференции Татуировщиков, познакомиться с различными техниками и стилями, воочию увидеть родоначальников тату-культуры в России. А практикующие мастера могут записаться на закрытые авторские мастер-классы от татуировщиков с мировым именем из США и Европы.

Ключевая часть фестиваля - конкурс татуировок. В 2017 году на фестивале татуировки двух столиц было заявлено порядка трех тысяч конкурсантов от тысячи мастеров. Судейский состав феста традиционно был представлен исключительно авторитетными мастерами – российскими и зарубежными. В прошлом году был разыгран призовой фонд в размере 1 500 000 рублей, внушительные подарки от партнеров фестиваля ушли в руки победителей.

Фестиваль пройдет в торговом центре «Амбер Плаза» на Краснопролетарской улице, 36. Билет можно купить по этой ссылке.

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