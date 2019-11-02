Столичные юристы о суде с «Конкордом»: одно из самых разгромных дел, проигранных Соболь

Она сообщила, что компании якобы признали виновными, хотя отсутствуют какие-либо причинно-следственные связи между болезнями детей и работой предприятий.

Мещанский суд Москвы 31 октября постановил компаниям «Конкорд» и «ВИТО-1» выплатить компенсацию морального вреда всем семьях, у которых в декабре 2018 года заболели дети. Представитель Роспотребнадзора на заседании сообщил, что во время исследования не было найдено связи между болезнями детей и деятельностью компаний, так как отсутствует единый источник заражения. Это означает, что нет никаких оснований для признания вины компаний.

Но Соболь поспешила как можно скорее рассказать в своих соцсетях о победе, а также сообщить о том, что «Конкорд» и «ВИТО-1» были признаны виновными в заболеваниях детей. В итоге данные заявления раскритиковали пользователи соцсетей, а также юристы Владислав Каленский и Константин Поздняков, не забыв отметить юридическую безграмотность Соболь.

Каленский назвал это дело одним из самых разгромных для Соболь, поэтому что в итоге сумма компенсаций снизилась в несколько раз, а «Конкорд» оказался не виноват.

Поздняков поддержал позицию Евгении Сониной, которая выступала в качестве адвоката «Конкорда» и «ВИТО-1». Ранее она заявляла о том, что решение Мещанского суда о выплате компенсаций – безосновательно. Поздняков также назвал решение необоснованным, потому что вина «Конкорда» не доказана.

В соцсетях были возмущены заявлением Соболь о победе в деле. Многие пользователи отметили, что она несостоятельна как юрист и совершает множество ошибок.

Другие же считают, что это не ошибки, а преднамеренное искажение истины, чтобы ввести общественность в заблуждение.

Многие комментаторы оказались лучше подкованы в юриспруденции, чем Соболь, поэтому указали на ее ошибку. Они напомнили, что для того, чтобы признать «Конкорд» виновным, для начала необходимо установить причинно-следственную связь, которой на самом деле нет. Это означает, что компания невиновна.

Соболь не первый раз проваливается в суде. Недавно Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск поставщика питания «Московский школьник» в отношении Соболь, Навального и ФБК. Компания смогла добиться компенсации в размере 88 миллионов рублей за лживое «расследование» Соболь и Навального о том, что на производстве якобы антисанитарные условия. Все «факты», которые приводились в видео ФБК, оказались фейками. Помимо этого "расследователи" по какой-то причине связали компании «Московский школьник» и «Конкорд», что на самом деле не соответствует действительности.