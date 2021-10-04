Столичная судья с «супер-способностями» решила уйти в отставку
В Москве подала в отставку судья Нагатинского суда Ольга Шумова. В прошлом её удалось рассмотреть 268 административных дел всего за день. Это около 37 секунд на одно дело. Об отставке судьи сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», со ссылкой на документы Квалификационной коллегии судей.
О причинах увольнения судьи не сообщается. Заявление Шумовой будет рассматриваться коллегией в начале ноября.
В октябре 2020 года Ольга Шумова рассматривала дела об административных правонарушениях связанных с несоблюдением ограничений по коронавирусу. За одни рабочий день судья рассмотрела 268 дел. В пересчете на время работы, среднее время рассмотрения дела заняло 1,5 минуты. В утренние часы на каждое дело уходило по 37,5 секунды, отмечает «Можем объяснить».