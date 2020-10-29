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Общество
Стокгольмский синдром не сработал у похищенной в Кемеровской области женщины
29 октября, 2020 14:27
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В Кемеровской области уголовно дело оказалось заведено в результате просчета жителя города Мыски, ставшего объектом внимания следователей. Его подозревают в похищении человека.
Еще в сентябре, мужчина, проезжая на машине, обнаружил свою бывшую сожительницу шедшей по улице с ребенком. Уговорив женщину оставить ребенка у родственников и остаться с ним на разговор, подозреваемый ударил её, затолкал в машину и уехал.
Вскоре после того, как очевидцы сообщили в полицию, мужчина приехал с потерпевшей к участковому, рассчитывая, что она опровергнет все обвинения.
«Однако женщина попросила о помощи написав заявление о похищении», — передает слова представителей ведомства издание REGNUM.
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