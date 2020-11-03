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Стоит ли ожидать снижения ключевой ставки ЦБ РФ рассказали эксперты

Артем Денисов
3 ноября, 2020 04:16
2 мин
Банк России
фото: Wikipedia

Уровень инфляции в России по итогам года останется в рамках целевого значения Банка России, говорят аналитики отечественного рейтингового агентства «Эксперт РА».

Это позволит Центробанку РФ понизить ключевую ставку с нынешних 4,25% до 4%. Прогноз не предполагает повторные жесткие карантинные и иные значимые ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

Как отмечается, в случае снижения ключевой ставки, произойдет некоторое восстановление кредитной активности со стороны банков. При этом ограничивать рост кредитования будет негативная динамика реальных располагаемых доходов россиян и ВВП, которые, как считают аналитики, снизятся по итогам года на 3,1 и 3,8% соответственно, сообщает «Прайм».

Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что в ближайшем будущем ключевая ставка не будет опущена до нуля.

Впервые с 2014 года Центробанк понизил ключевую ставку 19 июня - сразу на 1 процент. Причиной снижения были карантинные меры из-за проблем с коронаирусом.

темы
ключевая ставка
центробанк
экономика
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