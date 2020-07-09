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Сточные воды принесли богатство и тюремный срок чиновнику из Барнаула

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 12:57
1 мин
Photo
Flickr

Бывший заместитель руководителя администрации Барнаула Александр Алексеенко получил тюремный срок за взятки. Он заработал около 1.3 млн рблей на не самом очевидном бизнесе.

Как сообщили в СКР, чиновник получал выплаты от компаний, занимавшихся транспортировкой сточных вод. Алексеенко свою вину полностью признал.

Решением суда подсудимый был приговорен к пяти годам колонии. Кроме того, он также обязан выплатить штраф в размере, адекватном полученной взятке - 1.3 миллиона рублей.

Как сообщает «Сибирь.Реалии», в Алтайском крае также ведется следствие в отношении экс-министра здравоохранения региона Елены Кравец. Чиновница подозревается в махинациях в области госзакупок лекарств.

темы
СКР
взятки
Алтайский край
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