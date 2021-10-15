Стены выдерживают ядерную бомбу: показали расположенное в 125 метрах под землей хранилище Росрезерва
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) показало хранилище в Тульской области, расположенное в 125 метрах под землей. Такие есть в каждом регионе, но это особенное.
Хранилище представляет собой настоящий подземный город - здесь есть любые товары на случай чрезвычайных ситуаций: продовольствие, медикаменты, металлы, нефтепродукты и другое.
Что именно входит в номенклатуру - государственная тайна. Хранилище находится за тяжелыми дверьми толщиной чуть ли не в метр - они герметично закрываются в случае пожара или затопления.
Стены выдерживают ядерный взрыв. Подземный город может работать автономно - ему не нужна связь с внешним миром.
Хранилище находится на высоте примерно пяти восьмиэтажных домов. Температура в подземелье всегда одинаковая - 10 градусов, пишет ТАСС. В этом уникальность комбината.
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