Новости – Люди
Люди
Ставший жертвой нападения олимпиец Соловьев рассказал о своем состоянии
24 декабря, 2021 20:51
1 мин
1 мин
Youtube / Ледниковый Период
Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева стабилизировалось. Сейчас он находится на лечении и намерен «победить» полученную травму. Об этом рассказал сам спортсмен на своей станице в соцсети Instagram
«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам», написал Соловьев.
Олимпиец добавил, что следует рекомендациям медиков и рассчитывает «вернуться к полноценной жизни».
Напомним, инцидент со спортсменом произошел 21 декабря. Молодой человек вступился за свою спутницу, после чего завязалась драка с двумя парнями. Соловьев спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости