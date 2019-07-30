Статистика майским указам не помощница

Бедных в России стало больше. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 29 июля Росстатом. Росстат объяснил рост бедности в стране ростом цен и повышением прожиточного минимума – сейчас он составляет 10 753 рубля.

Итого в стране в 1 квартале 2019 года 20,9 млн человек, или 14,3% населения, имеют доходы ниже прожиточного уровня. А годом ранее таковых было 20,4 млн, или 13,9%. Также, как считают в Росстате, количество бедных выросло после изменения методологии подсчёта, которая «учитывает новые факторы экономической активности населения». То есть, в действительности бедных было не сильно меньше, просто теперь их наконец-то подсчитали.

Также специалисты Росстата указывают, что точное количество бедных можно будет оценить лишь в конце года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а первый квартал в этом плане всегда оказывается самым «бедным» и портит статистику. Кроме того, по оценке Росстата, к концу года инфляция снизится, а значит, и количество людей с доходами ниже прожиточного уровня станет меньше.

Однако расхождение почти в полмиллиона человек уже не спишешь на статистические погрешности и новые методологии. Как ни считай, факт остаётся фактом: количество бедных в стране растёт, а исполнить майские наказы президента, то бишь сократить количество бедных вдвое к 2024 году, и вовсе не представляется возможным. Многие эксперты полагают, что реальное количество бедных в России намного больше, чем указано в сводках официальной статистики.

Как считать?

В России давно ходят споры вокруг методики подсчёта количества бедных. В Пенсионном фонде, например, предлагали считать бедняков по СНИЛС, а в Минтруде заявляли, что не намерены менять методологию подсчета количества жителей России, которые находятся за чертой бедности, чтобы не было соблазна воспользоваться новыми цифрами и жонглировать ими, отчитываясь о выполнении майских указов.

В настоящий момент все расчеты относительно уровня бедности проводятся при анализе доходов жителей России. Этот метод не всегда эффективно выявляет реальную картину, однако Росстат сейчас не имеет альтернативных методов подсчета данных, в условиях, когда население скрывает реальные заработки, а часть бизнес-процессов уходит в сферу теневой экономики

- рассказал «Русской Планете» Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

Кроме того, реальное число россиян, нуждающихся в работе, отличается от официальных статистических данных. Поэтому Росстат опубликовал статистику за 1 квартал текущего года, которая показала, что России число людей с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 0,5 млн человек, полагает эксперт.

«Сокрытие доходов и формальное отсутствие занятости вносят колоссальные погрешности, ранее Татьяна Голикова оценила ущерб от экономической деятельности в тени в 2.3 трлн рублей в год», поделился своими соображениями исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Это ни в коем случае не переводит 20.9 млн человек в разряд «статистической погрешности», но свидетельствует о том, что эти цифры однозначно превышены.

Однако, как отметил Гелемурзин, любую оценку бедности нужно индексировать на количество детей, находящихся на иждивении у родителей, пенсионеров, которых поддерживают семьи, и так далее.

А что думают сами россияне?

Ещё в начале года РАНХиГС опубликовала данные собственного исследования, согласно которым 29,6% граждан оценивали свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое», в то время, как год назад таковых было 25,3%. Конечно, это субъективная оценка – кто-то может считать себя бедным из-за невозможности покупать чёрную икру или автомобили, а кому-то на крупу по акции не хватает. Но эти критерии также не стоит сбрасывать со счетов.

Во многих странах мира при оценке количества бедных используют так называемые индексы немонетарной бедности. То есть не то, сколько человек получает, а что он может себе позволить. Ну, или не может. В опросниках некоторых европейских стран люди могут оценить своё материальное положение, ответив на длинный ряд вопросов – например, могут ли они позволить себе питаться мясом и рыбой и как часто, хватает ли им на оплату ЖКХ, на сезонную одежду и бытовую технику, в состоянии ли они расплачиваться по кредитам и многое другое.

Пока что Росстат только тестирует новые, немонетарные принципы подсчёта – опубликованное исследование, несмотря на изменение методологии, по-прежнему базируется на оценке доходов. Как ожидается, новые данные, которые будут учитывать показатели немонетарной бедности, ведомство начнёт публиковать с 2020 года.

Что делать?

Росстат несколько изменил систему расчётов, но это не исключает тот факт, что потребительская инфляция за рассматриваемый период составила 5,7%, а реальные доходы населения сократились на 2,5%, рассказал «Русской Планете» Герман Шеховцев, партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group.

Методы, которыми можно изменить ситуацию и выполнить майские указы президента, понятны и просты. Правительство в основных направлениях своей работы уже их определило до 2024 г.: - ускорение роста экономики; - рост доходов населения; - ежегодное повышение МРОТ и меры социальной и адресной поддержки.

«С другой стороны, как реализовать запланированное? А вот для этого уже, как в любом механизме, требующем управления, нужны стандартные управленческие усилия. От их наличия и будет зависеть выполнение майских указов президента», - полагает эксперт.

Для того, чтобы выполнить указания президента и сократить количество бедных вдвое, нужно продолжать реализацию комплексного подхода, добавил Гелемурзин.

Продолжать очищать экономику и соответственно статистику от влияния «неконтролируемых» факторов и продолжать политику создания условий для повышения реально-располагаемых доходов населения, в том числе у наименее обеспеченных групп населения, учет которых ведётся муниципальными и региональными властями.

Но есть и хорошие новости

С одной стороны, количество бедных при применении новых методик может сократиться, в особенности если оценивать по разным критериям. Однако, если чиновники не будут выдавать статистические данные за реальную работу по снижению бедности, такая методология может оказаться крайне полезной. Она выявит болевые точки и укажет местным властям на конкретные проблемы, с которыми сталкиваются россияне. А значит, у властей появятся возможности более эффективно оказывать адресную поддержку бедным.

Но, как говаривали жители древнегреческой Лаконики - «если».