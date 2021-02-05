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Стартовала продажа билетов на летние рейсы в Крым

Артем Денисов
5 февраля, 2021 06:51
1 мин
Артем Денисов
5 февраля, 2021 06:51
1 мин
Крым
pixabay.com

Билеты на летние рейсы в Крым поступили в продажу в 47 городах России.

Весенне-летнюю навигацию начали восемь авиаперевозчиков. Полеты продлятся до сентября-октября.

Среди новых городов, которые будут выполнять рейсы в Симферополь - Липецк, Курган и Надым, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, власти Украины хотят вернуть Крым, но без населения. Об этом заявила депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. По ее мнению, Киеву все равно на жителей полуострова.

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