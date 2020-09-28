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Становится не безопасно: российским космонавтам могут выдать оружие

Денис Постольский
28 сентября, 2020 00:26
1 мин
космос
Фото: pixabay.com

Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие.

Как заявил космонавт Олег Артемьев, раньше у космонавтов оно было еще в носимом аварийном запасе. В настоящее время в космосе оружие запрещено. Артемьев не исключил, что в будущем, когда витки будут проходить высоко, будет высокоширотная станция, то оружие могут вернуть.

Как сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, что новая станция должна сохранить международный характер и выполнять технологические задачи, нацеленные на будущее, пишут «Известия».

Напомним, ранее Китай достиг соглашения с одним из своих партнеров, которым стала Аргентина. Страны договорились о сотрудничестве в сфере космоса.

Одним из практических результатов стало получение КНР разрешения на строительство станции для исследования дальнего космоса в одной из провинций Аргентины.

темы
космос
оружие
космонавты
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