Общество

Возможность путешествовать по всему миру без каких-либо ограничений может вновь стать естественной процедурой. По мнению руководителя Росавиации Александра Нерадько, ситуация напрямую зависит от людей – чем скорее все сделают прививку от COVID-19, тем скорее полёты за границу станут доступнее.

«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения, все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», – цитирует Нерадько ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за выявления новых штаммов коронавируса в Госдуме захотели вновь ограничить авиасообщения со всеми странами.