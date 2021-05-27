Стало известно о состоянии здоровья взбудоражившего всю Европу белоруса

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Белорусский оппозиционер, один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич встретился со своим адвокатом.

Как сообщила правозащитник, на состояние здоровья молодой человек не жалуется. «Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — заявила Инесса Оленская.

Она отметила, что подписала документ о неразглашении обстоятельств дела, а потому не может комментировать процессуальный статус Протасевича и рассказывать о своих дальнейших действиях как адвоката, сообщает РИА Новости.

23 мая в Минске произошла экстренная посадка лайнера авиакомпании Ryanair. Причиной называлось минирование борта. При проверке документов у пассажиров был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Его арестовали и поместили в СИЗО.