Стало известно о состоянии получившей шесть доз вакцины 23-летней студентки

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В Италии 23-летняя девушка по ошибке получила шестикратную дозу вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech.

Студентка обратилась в городской госпиталь с целью вакцинации. Как оказалось, врач вколол ей ампулу целиком. Медперсонал заметил ошибку и признался в этом. Девушка испугалась, так как не нашла никакой информации о последствиях подобных врачебных ошибок. После шести доз препарата у нее болела голова, наступила утомляемость и ощущался дискомфорт в руке. В настоящее время девушка находится дома. Отмечается, что передозировкой считается введение четырех доз, сообщает «Рен ТВ».

Ранее исполнительный директор компании Pfizer, создавшей совместно с BioNTech одну из наиболее известных вакцин против коронавируса, рассказал об особенностях распределения препарата по миру.