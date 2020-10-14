Стало известно о самочувствии бабушки 18-летнего стрелка из Нижнего Новгорода

Pixabay

Бабушка 18-летнего Даниила Монахова, который устроил стрельбу на автобусной остановке под Нижним Новгородом, находится в больнице. Предположительно, именно она стала первой жертвой Монахова. Её состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказал главврач Борской Центральной районной больницы Александр Смирнов.

«Состояние ее на сегодняшний день крайне тяжелое, но она жива. Когда ее к нам привезли, она была обескровлена — огромная кровопотеря была. Была проникающая огнестрельная травма живота, практически полностью раздроблена была рука. Ей сделали операцию в течение нескольких часов. <…> Сейчас уже [прошло] двое суток — и давление у нее более-менее стабилизировалось», — сообщил главврач.

Смирнов добавил, что на протяжении шести часов у пациентки наблюдалось кровяное давление 55 на 30, которое обычно несовместимо с жизнью. Сейчас давление поднялось, пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании, передаёт «360».

Напомним, стрельба произошла 12 октября. В результате этого трое мужчин скончались, еще трое находятся в больнице. Среди пострадавших – родная бабушка Даниила Монахова, которого подозревают в убийстве людей. Сам Монахов застрелился, позднее стало известно, что у него были проблемы с психическим здоровьем.