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Стало известно о новых скрытых угрозах коронавируса

Артем Денисов
16 ноября, 2020 06:04
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Стало известно о скрытых угрозах, которые может нести COVID-19.

Как сообщила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова, коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, поэтому у переболевших вирусом повышается риск развития диабета первого типа.

Еще одна скрытая угроза - ожирение из-за ограничения физической активности в период эпидемии. «Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела», — сказала Шестакова «Комсомольской правде».

Напомним, сообщения о пользе красного вина в борьбе с COVID-19 не подтверждены серьезными исследованиями. Как сообщил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев, информация о пользе этого напитка скорее является мифом.

темы
эпидемия
здоровье
коронавирус
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