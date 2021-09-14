Новости – Люди
Люди
Стало известно о месте строительства нового курортного города в Крыму
14 сентября, 2021 11:47
1 мин
1 мин
Valery Lukyanov/Russian Look
Местом возведения нового курортного города в Крыму станет Сакский район. Известно, что региональные власти намереваются построить здесь жилье на 50 тысяч граждан.
По словам главы республики Сергея Аксенова, уже нашлись «игроки», готовые взяться за работу и с нуля создать населенный пункт на западном побережье полуострова. Как именно он будет называться, пока неизвестно.
«Направление будет востребовано, номерного фонда будет создано более 10 тысяч», - цитирует Аксенова ТАСС.
Ранее стало известно, что государство возьмет на себя обязанности по подведению коммуникаций к месту строительства нового курортного города в Крыму, а строительством займутся инвесторы.
Обсудите на форуме:
Как вы думаете, в Крыму скоро появится новый курортный город на 50 тысяч человек?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости