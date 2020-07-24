Стало известно о частоте непредвиденных трат россиян

Общество

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Россияне рассказали, как часто они сталкиваются с непредвиденными расходами.

Также жители страны охарактеризовали свое материальное благополучие. Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, большинство участников исследования сообщили, что непредвиденные расходы у них бывают время от времени или очень редко — по 43% соответственно. Чаще всего с этим сталкиваются работающие россияне, которые оценивают свое материальное благополучие как плохое или очень плохое.

С нехваткой денег до зарплаты время от времени сталкиваются 33% работающих, постоянно — каждый десятый, очень редко — 39%.

72% опрошенных граждан сообщили, что получают зарплату два раза в месяц, один раз в месяц - 11% опрошенных, пишут «Известия».

Ранее о сокращении зарплат во время эпидемии сообщили 40% россиян.

Как говорится в исследовании НИУ ВШЭ, многих перевели на неполный график или отправили в неоплачиваемый отпуск. Еще около 10% граждан остались без работы.

Больше всего просели зарплаты в строительной отрасли, торговле и сфере обслуживания. Среди самозанятых доходы уменьшились у 75%, у занятых на средних и крупных предприятиях - у 48% опрошенных.

11% россиян переведены на неполный рабочий день, 13% отправлены в вынужденный отпуск за свой счет или с частичной компенсацией. При этом 16% работников сообщили, что стали трудиться больше, чем до карантина.

Ранее Федеральная служба по труду и занятости прокомментировала возможность снижения заработной платы при переводе сотрудников на режим удаленной работы. При выполнении работником установленного договором объема работы и при полном рабочем дне, размер оплаты труда изменяться не должен, сообщает «РИА Новости».