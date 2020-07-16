Общество
Стало известно куда стоит ехать при нехватке денег на жилье
16 июля, 2020 18:19
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Аналитики исследовательского агентства Numbeo составили список наиболее дешевых для проживания стран. На постсоветском пространстве выделилась Киргизия.
Она заняла 133-е место среди 135 государств и территорий в рейтинге самых дорогих и самых дешевых стран для жизни. Еще менее затратно постоянное проживание обойдется только в Индии и Пакистане.
При этом, наиболее дорогими странами и территориями в мире признаны Бермуды, Швейцария, а также Норвегия. Кроме них, в первой десятке расположились Исландия, Япония, Дания, Люксембург, Багамы, Израиль и Сингапур.
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