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Стало известно куда стоит ехать при нехватке денег на жилье

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 18:19
1 мин
Photo
Flickr

Аналитики исследовательского агентства Numbeo составили список наиболее дешевых для проживания стран. На постсоветском пространстве выделилась Киргизия.

Она заняла 133-е место среди 135 государств и территорий в рейтинге самых дорогих и самых дешевых стран для жизни. Еще менее затратно постоянное проживание обойдется только в Индии и Пакистане.

При этом, наиболее дорогими странами и территориями в мире признаны Бермуды, Швейцария, а также Норвегия. Кроме них, в первой десятке расположились Исландия, Япония, Дания, Люксембург, Багамы, Израиль и Сингапур.

темы
Индия
Пакистан
Киргизия
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