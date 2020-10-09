Стала известна цена публикации резонансной видеозаписи о «Единой России»

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Омский суд вынес решение по делу гражданского активиста Михаила Подгурского опубликовавшего в соцсетях ролик «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест».

В данном ролике напоминается об обещаниях партии «Единая Россия», которые были даны избирателям в далеком 2002 году. Полиция и суд признали содержание видео экстремистским, Подгурский отделался штрафом.



Сам Подгурский, при этом, сообщил «МБХ Медиа», что думает об обжаловании приговора. Его обязали выплатить в пользу государства тысячу рублей.



Как передает «Сибирь.Реалии», видеозапись «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест» регулярно становится поводом для беспокойства судов и силовых структур.