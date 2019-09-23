От сталинского террора до парижского клуба

К советским временам все относятся по-разному: старшее поколение склонно их идеализировать, а молодое — демонизировать. Мы пишем про Россию, но часто посматриваем на зарубежных коллег: что они пишут про наше прошлое, как его осмысляют и что думают о XX веке после Российской империи до Российской Федерации.

1. Европа наказывает за преступления

Можно ли назвать геноцидом действия СССР в отношении Литовского народа? Европейский суд думает, что да.

Напоминаем: в сталинское время с территории Литвы активно переселяли людей в рабочие лагеря. Официальная причина: партизанские движения в стране, направленные на смену власти и отделение от Союза. На самом деле под таким предлогом могли выселить семью, далекую от политического активизма.

«Оттепель» началась в 1953, после смерти Сталина, тогда граждан Литвы репатриировали. Всего в лагерях на момент 1953 года находилось 2,7 миллионов литовцев.

Недавно европейский суд «освежил» своё мнение о ситуации: произошедшее всё ещё считается геноцидом, а действия КГБ нельзя оправдывать духом времени.

Как считаете вы? Расскажите в наших соцсетях, должны ли мы отвечать за ошибки советского времени?

2. Москва запрещает осмыслять сталинский террор

По крайней мере так об этом пишет The Guardian. Каждый год 29 октября на Лубянской площади собираются люди, которые зачитывают имена родственников и близких, которые попали под маховик сталинских репрессий. Сбор организовывает общество «Мемориал».

В прошлом октябре зачитывание имен запретили — официально предложили перенести его на другую площадку, но на самом деле для проведения мероприятия не оставили вариантов. С 2016 года «Мемориал» числится иностранным агентом, что сурово ограничивает его действия на территории РФ.

Как вам кажется, осмыслять такие события нормально? Стоит ли запрещать публичное зачитывание имен, или это подстегнет ещё больше конлфиктов?

3. Новый Чикатило

«Оборотень» — псевдоним Михаила Попкова. Он был образцовым слугой порядка и мужем, а с 1992 по 2010 года убил 82 человека.

Independent в своём материале критичен: утверждается, что Союз взращивал в людях культуру подавления агрессии. Неуравновешенным гражданам не оставалось ничего, кроме как подавлять её доступными способами: для некоторых это оказывался криминал.

Так ли прозрачна связь между режимом и преступлениями, которые под ним совершают люди? Выскажитесь в комментариях!

4. «Россия отплатила долг»

Утверждает британский «Telegraph». В 2006 страна выплатила последний долг «Парижскому клубу» — 17 кредиторам из США и Великобритании. Сумма сделки: 22 миллиарда долларов.

Жест благотворно оценили дипломаты по всему миру — Россию после него называют «готовой к Западу», в чём слышится снобизм, мол, до этого страна была не готова, оставалось только закрыть должок.