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Общество
Стали известны сроки запуска вакцины «Спутник Лайт»
29 января, 2021 17:33
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Фото Яндекс.Дзен
«Лайт-версия» вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции в скором времени будет доступна для массового использования. По словам разработчиков, запуск препарата ожидается уже в следующем месяце. Точная дата не сообщается.
«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину - мы назвали ее Sputnik Light», – говорится в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось о том, что Минздрав выдал разрешение центру Н. Ф. Гамалеи на проведение клинических исследований препарата «Спутник Лайт».
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