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Стали известны сроки запуска вакцины «Спутник Лайт»

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 17:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 17:33
1 мин
Фото Яндекс.Дзен
Фото Яндекс.Дзен

«Лайт-версия» вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции в скором времени будет доступна для массового использования. По словам разработчиков, запуск препарата ожидается уже в следующем месяце. Точная дата не сообщается.

«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину - мы назвали ее Sputnik Light», – говорится в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось о том, что Минздрав выдал разрешение центру Н. Ф. Гамалеи на проведение клинических исследований препарата «Спутник Лайт».

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
Спутник V
Спутник Лайт
1 мин
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