Стали известны сроки второго этапа продажи туров с кешбэком

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Продажа путевок с возможностью вернуть часть средств откроется 15 октября. Об этом сообщил Ростуризм.

Купить тур с кешбэком на новых условиях можно до 5 декабря. Поехать в путешествие необходимо до 10 января, а это значит, что россияне смогут доступнее провести новогодние праздники.

По программе кешбэка можно приобрести как готовый пакетный тур, так и отдельно проживание, уточняет РБК.

На втором этапе в программу включили туры продолжительностью от двух ночей и с неограниченной минимальной стоимостью. Максимальный возврат составит 20%, но не более 20 тыс. рублей. Поездка должна быть оплачена картой «Мир». Кешбэк начислят в течение 5 дней.

В конце августа сообщалось, что клиенты начали получать кешбэк за купленные туры.