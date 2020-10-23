Стали известны печальные итоги коронавируса за сентябрь в столице

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В сентябре от коронавируса умерло более 1,5 тысяч москвичей. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь», - сообщили в ведомстве.

В Департаменте отметили, что в сентябре от коронавируса как основной причины смерти умерло 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605).

В ведомстве добавили, что 1026 человек за тот же месяц умерло от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».