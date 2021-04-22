Стали известны окончательные даты проведения ЕГЭ в 2021 году. Приказ подписан

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Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор окончательно утвердили расписание Единого государственного экзамена для школьников на 2021 год.

Согласно утвержденному приказу, 31 мая пройдет экзамен по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня - экзамен по русскому языку.

ЕГЭ по профильной математике назначен на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня. На 15 июня запланирована сдача обществознания.

18 июня пройдет сразу два экзамена – биология и письменный иностранный язык. Устный экзамен по иностранному языку назначен на 21 и 22 июня.

Последним в расписании предметом стала информатика, её сдавать будут 24 и 25 июня.

Также предусмотрены три резервных дня – 28, 29 июня и 2 июля, передаёт РИА «Новости».