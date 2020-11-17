Стала известна возможная причина исчезновения марсианской воды

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В США установили одну из вероятных причин исчезновения воды с Марса.

Как выяснили эксперты, во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы, где превращается в атомарный водород, который затем «уходит» из атмосферы Марса в космос. Предполагается, что этот процесс повлиял на эволюцию климата на планете.

Согласно исследованию, количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона. При этом пик достигался в южное лето и увеличивался во время пыльных бурь, сообщает РИА «Новости».

Ранее в кратере Гейла на Марсе было обнаружено пересохшее соленое озеро. По данным ученых, кислотно-щелочной баланс (pH) воды в нем был достаточно комфортен для живых существ.

Марсоход Curiosity помог установить, что в большой впадине на Марсе, которая образовалась в результате удара метеорита, когда-то была соленая вода.