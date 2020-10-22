Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Стала известна рекомендованная цена лекарство от COVID-19 «Арепливир»

Антон Мельников
22 октября, 2020 12:45
1 мин
Учись быть здоровым
Youtube / Учись быть здоровым

Главный исполнительный директор фармкомпании ГК «Промомед» Андрей Младенцев рассказал о новой рекомендованной цене для препарата от коронавируса «Арепливир».

По его словам, новая рекомендованная стоимость отпуска «Арепливира» из аптек составляет 5 тысяч 60 рублей за упаковку из 40 таблеток.

На момент первого появления «Арепливира» в российских аптеках, препарат стоил 12 320 рублей, напоминает ФБА «Экономика сегодня».

темы
коронавирус
цены
лекарство
аптеки
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!