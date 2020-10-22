Стала известна рекомендованная цена лекарство от COVID-19 «Арепливир»

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Главный исполнительный директор фармкомпании ГК «Промомед» Андрей Младенцев рассказал о новой рекомендованной цене для препарата от коронавируса «Арепливир».

По его словам, новая рекомендованная стоимость отпуска «Арепливира» из аптек составляет 5 тысяч 60 рублей за упаковку из 40 таблеток.

На момент первого появления «Арепливира» в российских аптеках, препарат стоил 12 320 рублей, напоминает ФБА «Экономика сегодня».