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Стала известна рекомендованная цена лекарство от COVID-19 «Арепливир»
22 октября, 2020 12:45
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Главный исполнительный директор фармкомпании ГК «Промомед» Андрей Младенцев рассказал о новой рекомендованной цене для препарата от коронавируса «Арепливир».
По его словам, новая рекомендованная стоимость отпуска «Арепливира» из аптек составляет 5 тысяч 60 рублей за упаковку из 40 таблеток.
На момент первого появления «Арепливира» в российских аптеках, препарат стоил 12 320 рублей, напоминает ФБА «Экономика сегодня».
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