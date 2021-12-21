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Стала известна просьба прокурора в связи с «помочившимся» на ветерана блогером
21 декабря, 2021 16:20
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Стала известна просьба прокурора к суду в связи с блогером Матвеем Юферовым. Напомним, 19-летний москвич помочился на портрет ветерана Великой Отечественной войны.
Прокурор попросил назначить ему 5 лет исправительной колонии. О позиции гособвинения сообщили в прокуратуре Москвы. Кроме лишения свободы, Юферова предложили на пять лет лишить права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Об этом написал ТАСС.
Напомним, 25 ноября Юферов справил нужду на стенд ветерана в московском парке Измайлово. Он выложил соответствующую запись в Instagram, а затем удалил ее. Это не помогло - запись уже разлетелась по Интернету. Юноша пытался скрыться, но был задержан.
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