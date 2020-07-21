Названа дата начала суда над актером Михаилом Ефремовым

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Адвокат артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что суд по его делу пройдет в начале августа.

«Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа», — сказал Добровинский. Как сообщил защитник пострадавшей стороны, родственники Сергея Захарова готовят гражданские иски. При этом потерпевшими по делу признаны четыре человека: два сына погибшего, вдова и брат. Точную сумму гражданских исков адвокат не назвал.

Как ожидается, финансовая компенсация составит как минимум 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Днем ранее прокуратура утвердила обвинение по делу актера Михаила Ефремова. Заключение направлено в Пресненский суд.

Ефремова обвинили в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 УК, обвиняемому может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы - надзорное ведомство запросит соответствующий тюремный срок. Доказано, что на момент ДТП машина актера была исправна, а сам водитель превысил скорость на встречной полосе и был в пьяном виде.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов управлял машиной «Jeep Grand Cherokee Overland» и ехал по Смоленско-Сенной площади в сторону Нового Арбата, сообщает телеканал «360». В ходе движения он превысил скорость и выехал на встречную проезжую часть.

В результате он столкнулся с фургоном «ВИС», которым управлял житель Рязанской области. От травм водитель умер на следующий день.