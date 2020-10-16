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США разрешили своим авиакомпаниям полеты над Крымом

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 10:04
1 мин
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фото: Pixabay

Власти США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя. Об этом сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления (FAA) США.

Решение было принято «из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США». Отмена запрета полетов, введенного в 2014 году, истекает 27 октября.

При этом FAA отмечает, что разрешение полетов вблизи полуострова не означает признания Крыма частью России, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали условия возобновления водоснабжения в Крым.

темы
США
Россия
Крым
общество
политика
авиасообщение
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