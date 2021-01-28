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Общество
США похитили и тайно вывезли российский зенитный ракетно-пушечный комплекс
28 января, 2021 16:30
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Youtube / Internet FON EU
Британская газета The Times сообщила, что военные США в Ливии захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны «Панцирь- С1». После этого, установка была тайно вывезена на военную базу в Германии.
Согласно информации газеты, операцию провели в июне 2020 года. Спецотряд военных США прилетел на аэродром Зувара на военно-транспортном и загрузил комплекс. Ранее этот экземпляр «Панцирь- С1» у России приобрели Объединенные Арабские Эмираты, после чего установку передали Ливийской национальной армии.
The Times пишет, что ливийская база, занятая войсками маршала Хафтара, была отбита правительственными войсками. На ней и был обнаружен российский комплекс, передаёт «Интерфакс».
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