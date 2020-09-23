США опровергли рекорд российского бомбардировщика Ту-160

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Издание The Drive, со ссылкой на данные Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило, что российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 не устанавливали рекорда по продолжительности полёта. Ранее о таком рекорде заявило Минобороны России.

В данных ВС США перечисляются рекордные по длительности беспосадочные миссии американских самолетов. Как и российский Ту-160, они относятся к категории тяжелых стратегических бомбардировщиков. Так в 2014 году американский самолет B-1 Lancer совершил беспосадочный полет длительностью 30 часов, в 2001 году B-2 Spirit пролетел 44 часа, а B-52 Stratofortress в 1957 году совершил полет длительностью 45 часов.

Исходя из этих данных, издание заключает, что полет российского Ту-160 «определенно не является мировым рекордом по самому продолжительному полету тяжелых бомбардировщиков».

Напомним, 19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Сергей Кобылаш заявил, что два экипажа дальней авиации установили «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160».

По словам Кобылаша, «летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», причем «дольше на самолетах подобного класса не летал никто», передает Lenta.ru.