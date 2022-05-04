США не впускают застрявших на границе украинских беженцев. С каждым днем их становится больше
Украинские беженцы, временно разместившиеся в лагерях Мексики, призывают власти Соединенных Штатов Америки открыть для них двери.
На пыльном поле на восточной стороне Мехико около 500 граждан Украины, которые были вынуждены покинуть родину в связи с решением президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию, ждут в больших палатках под палящим солнцем разрешения от правительства Штатов на въезд.
Лагерь в Мексике открыт только неделю, но ежедневно в него прибывают от 50 до 100 человек. Некоторые из них уже были на границе США в Тихуане, где им сказали, что их больше не будут впускать, передает газета The Guardian.
“Мы просим правительство США ускорить процесс, - сказала Анастасия Поло, соучредитель неправительственной организации «United with Ukraine», которая сотрудничала с правительством Мексики в вопросе создания лагеря. - Эти люди не могут оставаться в этом лагере, потому что он временный. Более 100 жителей лагеря - дети«.
Примечательно, что ранее США пропускали всех беженцев без исключения, однако с середины прошлого месяца введены новые правила: у беженцев должен быть спонсор в Штатах, документ, подтверждающий получение вакцины от COVID-19, также для въезда в страну нужна «чистая» биография.
Ранее петербургский депутат раскритиковал идею наделять беженцев из Донбасса особыми привилегиями.