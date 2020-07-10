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США бьют антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 11:09
1 мин
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фото: Pixabay

В США за прошедшие сутки коронавирусом заразились более 65 тыс. человек. Об этом сообщает Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, за сутки в стране зафиксировали 65,6 тыс. новых случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день это самый высокий показатель суточного прироста заболевших с начала пандемии.

Общее число заразившихся коронавирусом в США достигло 3,1 млн, умерли более 133 тыс. человек, сообщает телеграм-канал «RT».

При этом главный инфекционист США Энтони Фаучи, прогнозирует усиление пандемии по всему миру.

Ранее Фаучи заявил, что США могут столкнуться с ситуацией, когда суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом вырастет до 100 тыс. человек.

темы
США
общество
коронавирус
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