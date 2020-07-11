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США бьет рекорды по темпам прироста инфицированных коронавирусом

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 13:34
1 мин
Photo
Flickr

В Соединенных Штатах зафиксирован новый антирекорд по темпам прироста заболевших. За один день был зафиксирована цифра в 67 тыс. новых заболевших.

Новый показатель почти на 7 тыс. человек превышает предыдущий рекорд. Наиболее внушительные цифры показали Техас и Калифорния.

По данным The Washington Post, в некоторых штатах , в частности, в Техасе, не исключают введения режима «полной блокировки». США по-прежнему сохраняют за собой первое место в списке стран с наиболее высокой заболеваемостью вирусом.

Напомним, накануне ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших коронавирусом в мире. За сутки стало известно о 228 тысячах инфицированных.

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США
коронавирус
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