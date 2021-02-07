«Спутник V» стартует свое победоносное шествие по Ирану

Общество

Российский препарат «Спутник V», начиная с 9 февраля, будет массово применяться в Иране для вакцинации населения.

Как сообщил глава Минздрава республики Сейед Намаки, первыми будут вакцинированы медработники отделений интенсивной терапии. Самолет с первыми дозами вакцины прибыл в Тегеран 4 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», в стране также ожидают прибытия 4.2 млн доз вакцины AstraZeneca.