Новости Общество
Общество
«Спутник V» стартует свое победоносное шествие по Ирану
7 февраля, 2021 14:48
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Российский препарат «Спутник V», начиная с 9 февраля, будет массово применяться в Иране для вакцинации населения.
Как сообщил глава Минздрава республики Сейед Намаки, первыми будут вакцинированы медработники отделений интенсивной терапии. Самолет с первыми дозами вакцины прибыл в Тегеран 4 февраля.
Как сообщает «Интерфакс», в стране также ожидают прибытия 4.2 млн доз вакцины AstraZeneca.
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