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Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) депортировали в РФ исламиста, отнесенного к категории особо опасных. Мужчина под именем Рашид К. прибыл в Германию предположительно из Чечни в 2004 году. Выслать мигранта на родину оказалось не так-то просто, поскольку российским властям не удавалось установить его личность.

В министерстве по делам детей, семьи и беженцев сообщили, что «иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию», отправился на родину еще 24 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Депортацию удалось осуществить только после того, как в России, наконец, опознали мужчину под подлинным именем и подготовили необходимые документы. Как оказалось, исламист по приезде в Германию просил о политическом убежище, но его ходатайство отклонили еще в 2005 году. С тех самых пор его пытались безуспешно выслать на родину. В 2019 году Рашид К. привлек к себе еще большее внимание после того, как его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор, хотя у него дома нашли пистолет с глушителем и боеприпасы.