Спущена на воду атомная подлодка «Князь Олег»

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Фото: Фото: Министерство Обороны РФ

Российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» спущен на воду.

Вскоре судно пройдет заводские и государственные испытания. Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению атомоходов. Подлодка оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». «Князь Олег» войдет в состав морского флота России уже в текущем году, пишут «Известия».

Напомним, 12 июня на предприятии АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъема на нем Военно-Морского Андреевского флага.

Церемония проведена под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова.

РПКСН «Князь Владимир» заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами - Президента РФ В.В. Путина и является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России. Проектант – ЦКБ МТ «Рубин».