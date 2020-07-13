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Справки не нужны: Доминикана ждет российских туристов

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 10:53
1 мин
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фото: Pixabay

Власти Доминиканской Республики заявили о готовности принимать российских туристов. Об этом сообщила директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко.

По словам Лысенко, уже с 1 июля Доминикана готова встречать туристов из России без каких-либо ограничений. Также республика ждет отдыхающих из всех стран мира. Все отели, аэропорты и рестораны, возобновили работу в полном объеме. У иностранцев не будут требовать справку об отсутствии коронавируса, пишет «РИА Новости».

Россияне также смогут приезжать в Венгрию начиная с 15 июля. Венгерские эпидемиологи внесли Россию в список стран, входящих в «желтую» зону.

темы
Россия
общество
туризм
Доминиканская республика
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