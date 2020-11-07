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Общество
Справились без ковида: кафе в Махачкале отправило на койку почти сорок человек
7 ноября, 2020 17:02
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Кафе в Махачкале досталась незавидная роль рассадника кишечной инфекции. Пострадали, в том числе, и 12 детей.
Всего, острая кишечная инфекция была обнаружена у 40 человек. Об этом рассказал региональный Минздрав.
«В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей», - гласит сообщение ведомства.
Как сообщает ТАСС, врачи оценивают состояние большинства госпитализированных как средней степени тяжести.
После выснения доподлинно всех обстоятельств заражения в дело были брошены сотрудники Роспотребнадзора.
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