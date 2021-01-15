Справедливоросс обнаружил свой законопроект на столе у министров

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Депутат Госдумы обнаружил явные соответствия между новым законопроектом Правительства РФ и своей собственной инициативой, внесенной летом прошлого года.

Член фракции «Справедливая Россия», в июле 2020 года, разработал и предложил к рассмотрению законопроект, согласно которому, в случае признания обвиняемого невиновным по решению суда, он незамедлительно освобождается. В настоящее время, людям приходится ждать прихода необходимых документов.

Законопроект был отвергнут, однако уже в декабре схожая инициатива была предложена кабмином. Тумусов, однако, заявляет, что не против подобного поворота и рад тому, что проект нашел отклик среди министров. Об этом сообщил Znak.com.