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Суд Читы вынес вердикт в отношении Бориса Витковского, опубликовавшего пост, содержащий карикатуру на некого, «похожего» на Владимира Путина человека. Мужчина получил за публикацию штраф.

Разместившему пост пользователю предстоит заплатить 30 тысяч рублей. Об этом гласит постановление суда.

Картинка, по мнению проанализировавших её экспертов, «содержит признаки оскорбления в адрес представителя органа власти - Президента РФ Путина В. В». Кроме того, отдельно отмечается нецензурный комментарий сопровождающий картинку.

Как сообщает издание «Сибирь.Реалии», Витковский признан виновным по статье о неуважении к власти.