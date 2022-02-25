Спортивная Россия вступает в эпоху изоляции
МОК призвал не проводить никаких соревнований на территориях России и Белоруссии.
Международный олимпийский комитет обратился к национальным спортивным комитетам с предложением отменить или перенести все состязания, намеченные в России и Белоруссии. Этот шаг обусловлен оккупацией Украины. Исполком МОК также считает недопустимым вывешивать флаги и исполнять гимны двух стран, нарушивших олимпийское перемирие,- сообщает «Lenta.ru».
Уже известно об отмене матча баскетбольных команд московского ЦСКА и испанской «Барселоны» в рамках 26-го тура чемпионата баскетбольной Евролиги.
О своем решении подыскать другого организатора для проведения Всемирной шахматной олимпиады сообщает Совет Международной шахматной федерации. Напомним, 44-я олимпиада по шахматам должна была состояться в Москве с 26 июля по 8 августа этого года.