Спорт и общение: простой рецепт московского долголетия

В последний день лета в московских Лужниках прошёл фестиваль скандинавской ходьбы «Московского долголетия». Если кто не знает, это особая программа мэра, благодаря которой москвичи старшего возраста могут заниматься активными видами спорта. Правда ли, что «палки» только для бабушек? И главное - помогает ли скандинавская ходьба чувствовать себя моложе и реже ходить по врачам? «Русская Планета» спросила об этом участников фестиваля.

Лужники больше напоминали какой-нибудь фестиваль, коими так щедра была столица этим летом. Вот тебе и сцена, на которой выступают популярные артисты. Неподалёку – фуд-корт, где можно отведать чайку и поесть что-нибудь, но не привычные бургеры, а что-нибудь более полезное, например, гречневую кашу. В фотокабинку не протолкнуться: все хотят унести домой карточки на память о событии. Одно отличие: молодёжи совсем мало. Большинству участников хорошо за 50.

Да разве же это возраст, скажете вы. И будете правы. Вот на сцену вышла Алёна Свиридова. Ей 57. Многим женщинам, положа руку на сердце, хотелось бы так выглядеть в этом возрасте. Оглядываешься вокруг, видишь прекрасных, подтянутых женщин, многих из которых и бабушками-то назвать сложно, и понимаешь: красота и молодость – то, что зависит от тебя. И, к слову, не стоит баснословных денег.

Вот уже несколько лет в российских парках можно встретить пенсионеров, бодро шагающих с палками в руках. Этот вид спорта называется Скандинавская, или северная ходьба, он обрёл заслуженную популярность среди представителей старшего поколения как самый простой и эффективный способ заниматься спортом. И немудрено, что именно скандинавская ходьба стала одним из самых популярных направлений в рамках проекта мэра Москвы «Московское долголетие».

«Когда в марте прошлого года мы начинали программу, в ней было 70 тысяч человек. Сегодня каждый день занимаются160 тысяч москвичей, а всего за год - 280 тысяч», - рассказал Владимир Петросян, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Сегодня почти 3,5 тысячи человек изъявили желание принять участие в марафоне. А в прошлом году их было 2230 человек. Программа мэра в действии, она пришлась по душе представителям старшего поколения, и мы будем ее развивать. Стараемся формировать ее так, чтобы она была идентична во всех округах Москвы. Планируем и новые активности – в том числе учитывая мнение самих жителей.

Фестиваль скандинавской ходьбы сложно назвать просто фестивалем. Это полноценные спортивные соревнования. Есть старт, есть финиш, а между ними трасса в 2,5 километра, которую предстоит преодолеть участникам. Есть болельщики – дети, внуки, настоящие группы поддержки. Есть профессиональные судьи, которые строго следят, чтобы никто из спортсменов не нарушал правила. Словом, всё очень серьёзно. И при этом очень весело.

Поддержать участников и принять участие в марафоне приехала звезда инстаграма, Ольга Киприянова. Она стала блогером в 65 лет, и сейчас у неё 260 тысяч подписчиков. «Ломаю все стереотипы в головах о том, что старость - не радость» - сказано в описании её профиля.

- Инициатором блога стал мой сын, - рассказала Ольга. - С его подачи началось всё это безобразие. Начали ради шутки, но пошло, пошло… и до сих пор!

Киприянова активно занимается спортом, по её признанию, это главная составляющая её жизни. Но добавляет: не профессиональным, а любительским – велосипед, лыжи – вот такое.

- Ходьбой – не очень занималась, думала, да ну, это всё для бабушек, а что я, а потом решила – а что? И, к тому же, наступает период, когда на велосипеде уже нельзя, а для лыж ещё рано. Вот и встала на палки.

- А к врачам-то меньше стали ходить?

- А я к врачам вообще не хожу!

Спрашиваем у одной из участниц, сколько стоят её палки. Надежде Владимировне 63, скандинавской ходьбой она занимается несколько лет, когда проекта «Московское долголетие» ещё не было. «Теперь мы уже не любители, а настоящие спортсмены. Технику отрабатываем. А палочки мои не дешёвые, 5 или 6 тысяч, внуки подарили. Но зато они настоящие, крепкие. Тройного сложения – можно брать с собой куда угодно, и везде заниматься. Но у нас в районе их на занятиях всем желающим бесплатно выдают».

А потом добавляет: до начала занятий спортом Надежда весила 103 килограмма. Сейчас – 77. Вот так!

Пока участники строились на старте, вдоль маршрута забега рассредоточились судьи в жёлтых жилетах. Самый страшный проступок, за который участника могут дисквалифицировать – это переход на бег. Но всё записано, говорит судья и показывает на камеры. Тут всё строго, как на самых настоящих спортивных состязаниях. Спрашиваем участников, как и когда они впервые в жизни взяли в руки палки.

- Честно признаюсь, сегодня впервые в жизни, - рассказала 65-летняя участница марафона по имени Наталья. – Подруга пригласила, а я ответила: если надо – пойду. Покажешь, как ходить? И вот я тут.

Светлане Владимировне 58. Она принимала участие в прошлогоднем марафоне и, по ее словам, целый год ждала этого праздника. Правда, «палками» как таковыми Светлана не занимается: любит бадминтон и другие виды спорта и вообще выступает за здоровый образ жизни.

- Будут рекорды или нет – не важно: главное - хорошее настроение и позитив. Спасибо всем организаторам!

Одна из участниц сама подошла к корреспонденту «РП» и сходу назвала свой возраст: 79 лет. И, по словам Альбины, таких на фестивале мало: большинство участников намного моложе. Занимается Альбина рядом с домом, на бульваре, с тренером. Главное, всё совершенно бесплатно, и палки в аренду можно взять. А ещё спорт объединяет – получается такой кружок по интересам.

- Лучше стали себя чувствовать после того, как начали заниматься?

- Так некогда болеть! – смеётся Альбина. – Я уже сама каждый день хожу, не только с тренером.

- На старт! Внимание! Марш! – по асфальту бодро застучали палки, и пенсионеры резво зашагали по маршруту. Вот и рецепт, как убежать от старости.

На финише участников забега ждали медали, бутылки с водой, а также подбадривающие крики многочисленных родственников. Охрана то и дело пыталась организовать коридор для марафонцев, но дети, внуки и друзья то и дело выбегали к своим бабушкам и дедушкам с объятиями и поздравлениями.

- Мало пробежали! – улыбаются пенсионерки. – Могли бы ещё два раза по столько же!

После окончания забега марафонцы расселись по окрестным лавочкам и достали портативные тонометры. «Отличное давление, 110 на 80!». «А вот мой результат за сегодня», - одна из пенсионерок показывает на смартфоне приложение с шагомером. Около 10 тысяч шагов за всю дистанцию. Много это или мало? «За марафон дневную норму выполнила. До дома дойду – ещё больше будет!».

А вскоре оргкомитет назвал и победителей марафона. Как и в прошлом году, победителем среди мужчин стал Василий Решетников из Северного административного округа. Он преодолел 2,5 км за 16 минут 41 секунду.

Среди представительниц прекрасного пенсионного возраста победила Вера Королева из Восточного округа: её время – 17 минут 26 секунд.

Лучшей командой по итогам забега, точнее, захода, стала команда Юго-Западного административного округа.

«Русская Планета» присоединяется к поздравлениям. Воистину, для того, чтобы чувствовать себя молодым и здоровым в любом возрасте, нужно не так уж и много: спорт, друзья и хорошее настроение.