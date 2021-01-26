Список высокооплачиваемой работы для студентов составили в России

Общество

Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить российским студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования.

Так, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующееся на киберрисках и информационной безопасности.

Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и телекома. Программист С++ без опыта работы может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц.

Программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц. До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов.

Высокооплачиваемые вакансии доступны и тем студентам, которые хотят совмещать работу с учебой. Так, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года. Платить такому сотруднику готовы до 105 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, в России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок.

Кроме того, согласно прогнозу, произойдет двукратный рост утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса. Как говорят эксперты, основная опасность кражи данных исходит от самих работников, так как в домашних условиях отсутствует визуальный контроль со стороны коллег и камер видеонаблюдения.