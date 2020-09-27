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Спецслужбы ищут в южноамериканских джунглях русского снайпера

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 10:26
1 мин
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Flickr

Колумбийские власти озаботились поиском двух иностранцев, один из которых — гражданин России. Его, а также гражданина Израиля подозревают в подготовке покушения на президента страны Ивана Дуке Маркеса и его родных.

«К нам подошел высокопоставленный человеческий источник и передал информацию о теракте, который, по мнению этого человека, должен быть совершен „оперативно и даже очень оперативно“», — передает газета El Tiempo слова своего источника в правительстве.

По предварительным данным, разыскиваемые - бывшие спецназовцы, «опытные высокоточные стрелки-снайперы».На данный момент, все службы, включая разведку, находятся в состоянии боевой готовности, передает Znak.com.

темы
Колумбия
покушение
Иван Дуке Маркес
1 мин