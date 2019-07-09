9 июля 2019 года при разбирательстве по делу Соединенных Штатов Америки против российской компании «Конкорд» было установлено, что представители Минюста США не единожды преступили закон из-за того, что не разбираются в тонкостях юриспруденции и права.

Обвиняющей стороной по данному делу выступали несколько лиц. Это генпрокурор Уильям Барр и спецпрокурор Роберт Мюллер. В ходе своих выступлений они оказывали давление на присяжных, использовали неприемлемые формулировки в предложениях.

Тем не менее, данный факт не повлиял на решение американского суда, рассматривающего вопрос об уголовной ответственности за грубые нарушения. Барр и Мюллер не понесут наказание за превышение полномочий, поскольку некомпетентны и, как подчеркнул оглашающий вердикт судья, «не знают законов».

Фактически это означает, что лица, не имеющие знаний в области местного права, занимаются громкими политическими делами. И признание некомпетентности представителей власти США – позор не только для этих персон, но и для всей страны.

Защита настаивала на привлечении к ответственности Барра и Мюллера. Однако призывы адвоката к справедливому решению не возымели эффекта. Американская «фемида» скорее распишется в юридической безграмотности «своих», чем уступит принципиальному противнику.