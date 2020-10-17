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Общество
Спецоперация против боевиков в Ингушетии дала плоды
17 октября, 2020 10:19
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Российские силовики проводят в Ингушетии спецоперацию, в ходе которой в Назрани заблокирована группа боевиков.
«Несколько боевиков заблокировано, предположительно, в Насыр-Кортском административном округе Назрани. Проводится спецоперация, территория спецмероприятий оцеплена», - приводит «Интерфакс» слова своего, близкого к происходящему, источника.
Как стало известно ранее, вооруженное столкновение повлекло за собой взрыв, предположительно, в машине, на которой передвигался преступник. На данный момент, его личность установлена. Погибший - разыскиваемый полицией Юнус Виджиев, передает «Интерфакс».
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