Спецоперация против боевиков в Ингушетии дала плоды

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Российские силовики проводят в Ингушетии спецоперацию, в ходе которой в Назрани заблокирована группа боевиков.

«Несколько боевиков заблокировано, предположительно, в Насыр-Кортском административном округе Назрани. Проводится спецоперация, территория спецмероприятий оцеплена», - приводит «Интерфакс» слова своего, близкого к происходящему, источника.

Как стало известно ранее, вооруженное столкновение повлекло за собой взрыв, предположительно, в машине, на которой передвигался преступник. На данный момент, его личность установлена. Погибший - разыскиваемый полицией Юнус Виджиев, передает «Интерфакс».