Спецназ ГРУ отмечает свой профессиональный праздник

Эксклюзив

Празднование было установлено указом президента РФ от 31 мая 2006 года. В этот день в 1950 году маршал Александр Михайлович Василевский подписал директиву с грифом «секретно». Согласно ей, в Советском Союзе были созданы подразделения специального назначения (глубинная разведка или разведка специального назначения).

В субботу, 24 октября, в России празднуют День подразделений специального назначения (СпН). День является профессиональным праздником сотрудников специальных подразделений.

Эксклюзив

Подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС отметились во время Афганской войны, на территории Чечни, а также в других горячих точках.

Различных наград удостоились более 20 тысяч военнослужащих-спецназовцев. В том числе 8 человек стали Героями Советского Союза, еще 39 человек — Героями Российской Федерации.