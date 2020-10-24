Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Спецназ ГРУ отмечает свой профессиональный праздник

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 13:44
1 мин
Photo
Эксклюзив

В субботу, 24 октября, в России празднуют День подразделений специального назначения (СпН). День является профессиональным праздником сотрудников специальных подразделений.

Празднование было установлено указом президента РФ от 31 мая 2006 года. В этот день в 1950 году маршал Александр Михайлович Василевский подписал директиву с грифом «секретно». Согласно ей, в Советском Союзе были созданы подразделения специального назначения (глубинная разведка или разведка специального назначения).

Фото
Эксклюзив

Подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС отметились во время Афганской войны, на территории Чечни, а также в других горячих точках.

Различных наград удостоились более 20 тысяч военнослужащих-спецназовцев. В том числе 8 человек стали Героями Советского Союза, еще 39 человек — Героями Российской Федерации.

темы
праздник
ГРУ
спецназ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!